أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

زعزوع يصدر قرارين بتشكيل غرفة المنشآت السياحية وغرفة محال السلع

Google+ Print
زعزوع يصدر قرارين بتشكيل غرفة المنشآت السياحية وغرفة محال السلع زعزوع يصدر قرارين بتشكيل غرفة المنشآت السياحية وغرفة محال السلع

 

وزير السياحة هشام زعزوع – ارشيفية

أصدر وزير السياحة هشام زعزوع القرار الوزارى رقم 132 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، وكذلك القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات.

تضمن القرار تشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية من الاعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية التى أجريت انتخاباتها بتاريخ 29 يناير الماضى وهم كلٍ من أحمد حسن الحداد ، ياسر محمد يسرى التاجورى ، على غنيم محمد ، محمد أمين سبله ، محمد حسيب، عصام ألبير ندره، ناجى عريان، شريف محمد صادق هاشم .

ونص القرار على تعيين كلٍ من مراد شريف سامى ، عادل منير المصرى ، تامر يحيى سلام ، وجدى الكردانى أعضاء فى مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية .

وفى سياق متصل ، تضمن قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات من الاعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية وهم كلٍ على عبدالمجيد غنيم ، رمضان محمود الجابرى ، محمد حسين صالح ، أسامة فوزى الفل ، حسام محمد منير ، عيسى على الخرسانى ، جودة دسوقى الشاعر ، عمرو ابراهيم على .

كما نص القرار على تعيين كلٍ من زكريا حلمى مملوك ، محمود مصطفى رسلان ، صلاح إبراهيم شريف ، مصطفى ابراهيم القماطى أعضاء فى مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا