زعزوع يصدر قرارين بتشكيل غرفة المنشآت السياحية وغرفة محال السلع

أصدر وزير السياحة هشام زعزوع القرار الوزارى رقم 132 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، وكذلك القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات.

تضمن القرار تشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية من الاعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية التى أجريت انتخاباتها بتاريخ 29 يناير الماضى وهم كلٍ من أحمد حسن الحداد ، ياسر محمد يسرى التاجورى ، على غنيم محمد ، محمد أمين سبله ، محمد حسيب، عصام ألبير ندره، ناجى عريان، شريف محمد صادق هاشم .

ونص القرار على تعيين كلٍ من مراد شريف سامى ، عادل منير المصرى ، تامر يحيى سلام ، وجدى الكردانى أعضاء فى مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية .

وفى سياق متصل ، تضمن قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات من الاعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية وهم كلٍ على عبدالمجيد غنيم ، رمضان محمود الجابرى ، محمد حسين صالح ، أسامة فوزى الفل ، حسام محمد منير ، عيسى على الخرسانى ، جودة دسوقى الشاعر ، عمرو ابراهيم على .

كما نص القرار على تعيين كلٍ من زكريا حلمى مملوك ، محمود مصطفى رسلان ، صلاح إبراهيم شريف ، مصطفى ابراهيم القماطى أعضاء فى مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات.