انطلاق معسكر العمل الدولي لجوالي وجوالات الجامعات بقنا الأحد المقبل

تنظم جامعة جنوب الوادي، معسكر العمل الدولى السابع لجوالي وجوالات الجامعات العربية، خلال الفترة من 14 – 19 فبراير الجارى بالتعاون مع المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية ومشروع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى بمشاركة العديد من جوالي وجوالات الجامعات العربية والمصرية يمثلون 18 جامعة عربية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، أن المعسكر يهدف إلى تنمية روح الإخاء وتكوين الصداقات وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات العربية ويتم خلاله زيادة الرقعة الخضراء بالجامعة باستكمال التشجير الذي بدأ في المعسكرات السابقة.

وأضاف حفني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن معسكر العمل الدولى يتخلله جلسات تدريبية للجوالين والقادة لتنمية المهارات الكشفية ولقاءات مع قادة الحركة الكشفية بالإضافة إلى رحلات خلوية ومسابقات فنية كما يشهد المعسكر أيضاً زيارة المعالم السياحية والأثرية لمدينة الأقصر ومعبد دندرة وجولات حرة داخل محافظة قنا .