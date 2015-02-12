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«حماية المستهلك»: لا زيادة في أسعار «كروت المحمول»

  • مصر
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نفى عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الخميس، رفع كروت شحن الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقًا، وأوضح أن الجهاز رصد تضليل إحدى الشركات للمستهلك والتلاعب بالأسعار بنشر شائعة مفادها أن كروت الشحن زادت أسعارها بمقدار جنيه، بالمخالفة للحقيقة.

وقال «يعقوب»، في بيان صحفي، إن المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، نفى صدور أي موافقة في الوقت الحالي من جهاز الاتصالات بتغيير أسعار كروت الشحن.

وحذر رئيس «حماية المستهلك» التجار وكافة بائعي كروت الشحن من التلاعب بالمستهلك المصري، حيث إن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا لقانون حماية المستهلك «67 لسنة 2006».

وناشد «يعقوب» المستهلكين عدم دفع أي مبالغ تزيد عن المعلنة، والتوجه بشكواهم حال وجودها إلى الجهاز بالاتصال برقمه الساخن 19588، أو تقديم الشكوى عبر موقعه الإلكتروني www.cpa.gov.eg.

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