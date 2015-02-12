«برهامي» يتهم إعلاميون بتخريب المجتمع

هاجم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، من أسماهم بـ«الإعلاميين المهاجمين ثوابت الإسلام» من خلال القنوات التي وصفها بـ«قنوات الفتنة».

وقال، في مقال له نشرته بوابة الدعوة السلفية «الفتح»: «أنتم الذين توجدون البيئة المناسبة لتخريب المجتمع، وأنتم الذين توجدون المبرر عند المغيبة عقولهم لاستحقاق المجتمع للعقاب الجماعي، اتقوا الله في وطنكم وشعبكم».

وأضاف: «إن لم تخافوا عقاب الله على محاولتكم تدمير دينه، فحلقاتكم وبرامجكم لا تقل اجراما عن هذه القنابل والمتفجرات».