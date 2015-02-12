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«برهامي» يتهم إعلاميون بتخريب المجتمع

  • مصر
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هاجم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، من أسماهم بـ«الإعلاميين المهاجمين ثوابت الإسلام» من خلال القنوات التي وصفها بـ«قنوات الفتنة».

وقال، في مقال له نشرته بوابة الدعوة السلفية «الفتح»: «أنتم الذين توجدون البيئة المناسبة لتخريب المجتمع، وأنتم الذين توجدون المبرر عند المغيبة عقولهم لاستحقاق المجتمع للعقاب الجماعي، اتقوا الله في وطنكم وشعبكم».

وأضاف: «إن لم تخافوا عقاب الله على محاولتكم تدمير دينه، فحلقاتكم وبرامجكم لا تقل اجراما عن هذه القنابل والمتفجرات».

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