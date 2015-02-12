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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منحة أمريكية لمصر في العلوم والتكنولوجيا

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أصدر الرئيس عبدالفتاح ، قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر ٢٠١٤ بين حكومتي جمهورية العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرات البحثية من خلال التعاون لتعزيز أُطر المعرفة في المجالات ذات الأولوية الوطنية لمصر، وتحديد الأبحاث التي يمكن تقديمها إلى السوق مثل المنتجات الجديدة، وزيادة تنافسية الموارد البشرية، ودعم الابتكار في البحث والتطوير.

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