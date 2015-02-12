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مصادر «الإصلاح التشريعي»: لم تجر استشارة أي جهات خاصة في قانون الاستثمار

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قالت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لجهات الاختصاص الفنية من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمالية والتخطيط لاستكمال وضع جداول الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية في صورتها النهائية، بما يتناسب مع سياسة وفي ضوء المنافسة على جذب الاستثمار والمستثمرين بين دول المنطقة والواردة في مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته اللجنة.

وتابع المصدر أنه لم تتم استشارة أي جهات خاصة أو مكاتب استشارية أو غيرها في المشروع، والمشروع تم عرضه على اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي وتمت الموافقة عليه بعد مناقشات ومداولات مستفيضة.

وأشار المصدر إلى أنه تمت دراسة جميع قوانين الاستثمار السابقة في مع القانون الحالى ومشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار، والقانون المقدم من الهيئة العامة للاستثمار، وتمت دراسة قوانين الاستثمار في الدول العربية، مع التركيز على قوانين الاستثمار في الاقتصاديات الأوروبية والأجنبية التي لديها تجارب ناجحة في الاستثمار وتم إعداد المشروع بعد الإلمام بأحكام التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم الدولية، وتم استخلاص من كل ذلك ما يناسب البيئة التشريعية والدستورية المصرية.

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