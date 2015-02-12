بالصور: تعرّفوا إلى حبيبة أورلاندو بلوم الجديدة

يبدو أنّ النجم العالمي Orlando Bloom تخطّى أزمة انفصاله عن زوجته العارضة الأسترالية Miranda Kerr، وبدأ حياة جديدة، بعيدة عنها بالكامل.

والدليل على هذا، الصور التي التقطتها عدسات الباباراتزي لـ Bloom قبل أمس الثلاثاء في Santa Monica، وهو بصحبة فتاة شقراء، رافقته خلال العشاء الذي جمعه بالممثلة الأمريكيّة Eva Longoria في مطعم Giorgio Baldi.

وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانيّة أنّ Orlando البالغ من العمر 38 عاماً، كان يتصرّف مع الفتاة بطريقة رومنسيّة، أثبتت صحة الأقاويل التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حول دخوله علاقة عاطفيّة جديدة.

وقالت الصحيفة عينها إنّ Bloom شوهد الفترة الماضية مرّات عدّة برفقة الشابّة نفسها، إلا أنّه رفض الاعتراف بحبّه لها حينها، خوفاً من انتشار الخبر في الوسائل الإعلاميّة والصحف.

يشار إلى أنّ زواج Bloom و Kerr انتهى العام الماضي، بعد 6 سنوات، لكنّهما اتفّقا على أن يبقيا صديقين من أجل ابنهما الوحيدFlynn.