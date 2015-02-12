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اختاروا الثنائي التركي الرومانسي الأفضل في العالم العربي

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اختاروا الثنائي التركي الرومانسي الأفضل في العالم العربي اختاروا الثنائي التركي الرومانسي الأفضل في العالم العربي

الخميس 12-02-2015 18:01

عمان_سميرة حسنين

مضى عام 2014 تاركاً وراءه عبق النجاحات الدرامية المميزة في الدراما التركية الباقية بآثارها وباستمرارها لموسم ثاني وثالث بعد تحقيق ثنائياته الرومانسية شعبية واسعة في تركيا والخارج،كما حققت ثنائيات جديدة عرضت حلقاتها الأولى في الشهر الأخير من العام الفائت المركز الأول في نسبة المشاهدة الأسبوعية في تركيا كمسلسل "حطام" لأركان بيتككايا ونورغول يشلشاي في أول عمل درامي يجمعهما معاً على الشاشة الصغيرة. فمن أفضل ثنائي رومانسي تركي ناجح في في العالم العربي؟ "سيدتي التركية" رصدت لكم أنجح الثنائيات التي توبعت لدى عرضها ويتابع الجديد منها بقوة لتختاروا أفضلها وأوسعها شعبية في العالم العربي:

اختاروا الثنائي التركي الرومانسي الأفضل في العالم العربي

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سيدتي