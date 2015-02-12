انتظام رحلات مصرللطيران بعد التحسن التدريجي للطقس اليوم

صرح، مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أن رحلات الشركة الدولية والداخلية التى سيرت من مطار القاهرة منذ الدقيقة الأولى، لصباح اليوم الخميس وحتى الساعة الثانية ظهرًا شهدت إنتظاماً تاماً سواء في الإقلاع أو الهبوط وذلك بعد التحسن التدريجى في الأحوال الجوية ، ماعدا مطار شرم الشيخ الذي يشهد حالياً تأثر بسوء الأحوال الجوية .

كان من المقرر إقلاع رحلتين من مطار القاهرة إلي مطار شرم الشيخ ورحلة واحدة من مطار الغردقة إلي شرم الشيخ ، ولكن لم يتم اقلاعهم حتي الأن لسوء الاحوال الجوية بمطار شرم الشيخ .

وأضاف المصدر يتابع مركز العمليات الجوية بالشركة تطورات الموقف أولاً بأول، وسيتم الإعلان عن حدوث أية تغييرات في مواعيد الرحلات أو تعديل في مسارات الرحلات القادمة.