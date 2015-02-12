الأهلي قد يفقد عاشور في السوبر الإفريقي

لم يستكمل حسام عاشور لاعب وسط الأهلي تمرين الفريق صباح الخميس بسبب إصابته في العضلة الضامة استعدادا للسوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف.

وسينتظر خوان جاريدو مدرب النادي رأي الجهاز الطبي في إصابة اللاعب والتي قد تبعده لمدة أسبوعين مما يعني غيابه عن مباراة السوبر الإفريقي.

وإلى جانب حسام عاشور، لم يستكمل وليد سليمان المران أيضا بسبب تعرضه لإجهاد في الركبة.

ولم يتدرب مهاجم الفريق صلاح الدين سعيدو الأثيوبي بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

بينما قرر الفريق زيادة الحمل التدريبي على اللاعب النيجيري بيتر إيبيموبوي من أجل تحديد إمكانية لحاقه بمباراة السوبر المقررة يوم 21 فبراير المقبل بالجزائر أمام وفاق سطيف بطل دوري أبطل إفريقيا.

بيتر لم يلعب لفترة طويلة قبل مجيئه للأهلي وشارك في مباراة اتحاد الشرطة التي حسمها المارد الأحمر 3-1، مما أدى إلى شعوره بالآلام في العضلة الخلفية وغادر اللقاء مستبدلا.

المحترف الثالث بالفريق هيندريك هلكمه البرازيلي، أنهى فترة التأهيل الفردي ومن المفترض أن يبدأ تدريبات الكرة بدءا من الغد.

ظهير أيمن القلعة الحمراء، محمد هاني تدرب مع الفريق اليوم وسيتم التعرف في وقت لاحق على إمكانية مشاركته في مباراة السوبر، إذ تأخر رجوعه للتدريبات بسبب إصابة لحقت به مسبقا في العضلة الخلفية.