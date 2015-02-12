أبوتريكة لعمر جابر: فخور أنني لعبت معك

قال النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة أنه فخور بأنه لعب مع عمر جابر مدافع الزمالك وذلك بعد تصريحات الأخير التي أشاد فيها بصانع ألعاب الأهلي السابق.

وكان عمر جابر قد أكد في تصريحات تليفزيونية أنه يتمنى أن يصبح ولو نصف أبو تريكة وذلك ردا على مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي قال أنه لن يقبل بوجود أبوتريكة جديد في الزمالك.

وكتب أبوتريكة تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " لا أحد يتعلم ولا أحد يُحاسب والأبرياء يدفعون الثمن ورغم ذلك يأتي الأمل، عمر جابر فخور أني لعبت معك".

وكان عمر جابر قد دخل في أزمة مع ناديه بعد أن رفض خوض مباراة الزمالك وإنبي والتي سبقها وقوع كارثة الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها 22 مشجعا على الأقل للزمالك.

وأعلن الزمالك اليوم الخميس عن إيقاف عمر جابر وتحويله للتحقيق بالإضافة إلى تجميد مستحقاته.