صورة - فيريرا ومساعدوه بزي التدريب في الزمالك لأول مرة

حضر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة مرتديا الزي التدريبي بصحبة المساعدين الثلاثة، وذلك استعدادا لاستئناف تدريبات الفريق الأبيض.

وتعاقد الزمالك مع فيريرا لمدة ستة أشهر خلفا لمحمد صلاح الذي أعقب رحيل جيمي باتشيكو.

ووصل فيريرا لمقر الزمالك بصحبة نونو ألميدا، روي ألميدا المدربين المساعدين، ومحلل المنافس سيرجيو فييرا.

ويعد الظهور هو الأول لفيريرا بالزي التدريبي، ويأتي عقب كارثة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 مشجعا للزمالك قبل انطلاق مباراة إنبي.

وكان الزمالك قد أعلن عن نيته تقديم فيريرا لوسائل الإعلام يوم السبت المقبل بعد انتهاء فترة الحداد.