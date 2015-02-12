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ضبط فلاح ونجله قاما بزراعة 110 شجرة بانجو بالبداري بأسيوط

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ضبط فلاح ونجله قاما بزراعة 110 شجرة بانجو بالبداري بأسيوط ضبط فلاح ونجله قاما بزراعة 110 شجرة بانجو بالبداري بأسيوط

صورة أرشيفية

 

تمكن فريق البحث والعمليات الخاصة والأمن العام، بالتنسيق مع مركز شرطة البداري من ضبط فلاح ونجله يقوما بزارعة أرض ملكًا لهم بنبات البانجو. 

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة البداري يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات لوحدة مباحث البدارى مفادها قيام كلا من “درويش أحمد فرغلى “فلاح ونجله “عز درويش أحمد” حاصل على دبلوم بزراعة أشجار البانجو المخدر وسط زراعاتهم بقرية جزيرة منشية همام دائرة المركز.

وعلى الفور، تم تشكيل حملة من مباحث المديرية شاركت فيها قوات من العمليات الخاصة وفرق البحث وبمهاجمة الزراعات المستهدفة تبين زراعة 110 شجرة بانجو وسط زراعات مساحتها نصف فدان ملك “درويش أحمد فرغلى ” فلاح ولفافة بانحو تزن 1500جرام .

وبسؤاله أقر بملكيته للأرض فقط والبانجو يخص نجله “عز”حاصل على دبلوم “هارب “، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قامت بالمعاينة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وضبط المتهم الهارب، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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