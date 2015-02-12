استوحي إطلالتَك بالبدلة الرجالية من أكثر النجوم أناقة

كثر يعتقدون أنّ الرجال لا يُمكنهم أن يكونوا عصريين أو مواكبين للموضة، بسبب الخيارات المحدودة وغير المتنوّعة، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بالبدلة الرجالية والمناسبات الرسمية، حيث يكون الخيار ـ على الأرجح ـ بدلة سوداء أو رمادية مع قميص أبيض وربطة عنق. لذلك، اخترنا اليوم مجموعة من الإطلالات لأكثر النجوم أناقة ببدلاتهم الرسمية لتستوحي منها.

لاحظنا أنّ أغلب النجوم قد ارتدوا هذه البدلة بطريقة مميّزة، إذ أضافوا إليها لمساتهم الخاصّة بوساطة ربطة العنق (إمّا الربطة أو الكلاسيكية) Tie or Bowtie، أو من خلال الأزرار الفاخرة، أو الجيليه (الصديريّة) التي ارتدوها تحت السترة، أو المنديل الذي زيّنوا به جيب السترة. كما أنّ اختيارات الألوان لديهم كانت جريئة. فبالإضافة إلى الألوان الكلاسيكيّة، رأينا بعضهم وقد اختار الأزرق، أو الكحلي، أو الأبيض، أو القماش اللامع، فيما البعض اختار تصميم التوكسيدو، في وقت فضّل بعض ثالث صفّي الأزرار، من دون أن تحول تلك الاختيارات دون اختيار عدد من النجوم السراويل الضيّقة وآخرين الكلاسيكيّة الواسعة.

ومن النجوم الأنيقين الذين اخترناهم اليوم الممثل George Clooney، والمغني Adam Levine، ونجم كرة القدم David Beckham، ومصمّم الأزياء Tom Ford، والممثل Matthew McConaughey، وعارض الأزياء David Gandy وغيرهم من النجوم المشاهير.

لا داعي للحيرة حين تختار إطلالتك الرسمية في البدلة الرجالية، وما عليك سوى اختيار النجم صاحب الأسلوب الأقرب إلى أسلوبك وأن تستوحي منه إطلالتك الرسمية المقبلة.

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