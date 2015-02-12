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«المصرية لتجارة الدواء»: توفير «سوفالدي» المصري بـ3 فروع بــ1600 جنيه

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«المصرية لتجارة الدواء»: توفير «سوفالدي» المصري بـ3 فروع بــ1600 جنيه «المصرية لتجارة الدواء»: توفير «سوفالدي» المصري بـ3 فروع بــ1600 جنيه

سوفالدي

أكد الدكتور “محمد حسانين” رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة استلمت بالفعل اليوم 300 عبوة من المثيل المصري من عقار سوفالدى بالاسم التجارى “فيروباك”.

وأشار إلى أنه تم توزيع العقار اليوم الخميس، بثلاثة فروع تابعة للشركة في صيدلية الشكاوى بشبرا وصيدلية باب اللوق وصيدلية سيدى جابر بالإسكندرية.

وأكد”، أن الشركة ستبدأ توزيع كميات منخفضة في البداية، وما يقرب من 1000 عبوة، ودراسة احتياجات السوق من العقار، مشيرا إلى أنه مع زيادة إقبال المرضى عليه ستتم زيادة الكميات.

وأشار إلى أن العقار سوف يتوفر في جميع فروع الشركة بالمحافظات، بدءا من السبت المقبل، وبعد ذلك سيوزع العقار على الصيدليات المختلفة، مؤكدا أن الشركة المنتجة ستقدم الكميات التي ستطلبها الشركة المصرية لتجارة الدواء التابعة للشركة القابضة للأدوية.

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