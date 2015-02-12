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«الترميم المعماري» في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية 15 فبراير الجاري

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«الترميم المعماري» في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية 15 فبراير الجاري «الترميم المعماري» في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية 15 فبراير الجاري

مكتبة الاسكندرية

 

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان “الترميم المعماري”، وذلك يوم الأحد القادم 15 فبراير الجاري ولمدة أسبوعين.

وقال الدكتور لؤي محمود سعيد؛ مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، إن الورشة يحاضر فيها نخبة من المتخصصين في مجال الترميم.

وأشارت الدكتورة دعاء بهي الدين؛ باحث أول بمركز الدراسات القبطية ومحاضر بجامعة الإسكندرية، أن الورشة تنقسم إلى جزأين أسبوع دراسة نظرية وأسبوع دراسة عملية .

تبدأ المحاضرات كل يوم من الساعة 3 وحتى 6 مساءاً على مدار الأسبوعين عدا يومي الجمعة والسبت .

 

 

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