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حضري بسكويت ميني بافلوفا ليوم الحب

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حضري بسكويت ميني بافلوفا ليوم الحب حضري بسكويت ميني بافلوفا ليوم الحب

الخميس 12-02-2015 12:13

تقدم مدونة الطعام منار مجدي وصفة مميزة لتقدميها لأحبائك في يوم الحب، بسكويت ميني بافلوفا الشهي والمميز، انشري الحب من خلال مطبخ "سيدتي.نت" 

 

المقادير

3 حبات بياض بيض كبيرة.

95 جرام سكر أبيض.

رشة ملح.

95 جرام سكر بودرة منخول.

كريمة مخفوقة للحشو

حبات فراولة وشوكلاتة مبشورة للتزيين.

 

طريقة التحضير:

1.  يُخفق بياض البيض مع رشة الملح بواسطة المضرب الشبكي في العجان على سرعة متوسطة ثم يُضاف السكر تدريجيا.

2. يٌضاف السكر البودرة على دفعات صغيرة حتى انتهاء الكمية ويصبح المارينج متماسكا .

3.  تُرسم دوائر متوسطة الحجم على ورقة الخبز ويصب المارينج في الدوائر ويُخبز في فرن ساخن على 200 درجة لمدة 5 دقائق ثم تخفف الحرارة ل 130 درجة لمدة 10-15 دقيقة وتترك داخل الفرن حتى تجف تماما.

4.  توضع الكريمة المخفوقة بين كل طبقتين وتزين حسب الرغبة 

 

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