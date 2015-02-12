الحكومة تقرر زيادة مدة إيجار المزارع السمكية إلى 25 عاما بدلا من 5 سنوات

وافق الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على المقترحات التي تقدم بها الاتحاد التعاوني للثروة المائية على تمديد المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 25 عاما بدلا من 5 أعوام حاليا، على أن يصدر بذلك قرار رسمي خلال أيام بعد الانتهاء من إعداده والبدء في تنفيذه، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف ضخ استثمارات في قطاع الانتاج السمكي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في قطاع الانتاج السمكي لزيادة القدرة الإنتاجية لمصر من الأسماك إلى مليوني طن خلال 3 أعوام.

وقال البلتاجي في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» إن الدولة وضعت خطة للإستفادة من مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة للاستزراع السمكي، من خلال برامج لضمان جودة نوعية مياه الصرف اللازمة لأعمال الاستزراع السمكي للتوسع في إنتاج مصر من الأسماك.