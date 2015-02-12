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«صندوق العلوم»: مليون جنيه تمويل لكل مشروع بحثي لخدمة الصناعة

  • مصر
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أعلن الدكتورعمرو عدلى، المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، أن الصندوق استقبل عدد من المقترحات لمشروعات بحثية محددة، موجهة لخدمة جهات صناعية وخدمية وحكومية بعينها فى مجالات متعددة تشمل «النسيج، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات، والدواء، وتكنولوجيا النانو»، وذلك في إطار خطط وزارة البحث العلمى لتوجيه التمويل ومخرجات البحث العلمى، لحل مشكلات الجهات الصناعية الوطنية من القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم الجهات الخدمية، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد القومي.

وأكد «عدلى»، أن المشاريع البحثية المشار إليها قيد الدراسة والتحكيم، وذلك لتحديد المشروعات التى سيتم التعاقد عليها بميزانية يمكن أن تصل إلى مليون ونصف للمشروع الواحد.

يذكر أن الهدف الرئيسى من الإعلان عن تمويل هذه المشاريع هو زيادة القيمة المضافة في الصناعات والخدمات الوطنية من أجل تقليل الفجوة بين التصدير والإستيراد، وزيادة فرص تصدير المنتج المصري.

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