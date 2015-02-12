«التعاوني للثروة المائية» يطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المزارع

طالب محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، الخميس، الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، بالتدخل لدى وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية على أراضي الاستزراع السمكي دون نص قانون.

وتقدر الضريبة، بحسب بيان صادر عن الاتحاد، إيجار الفدان بـ280 ألف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الإنتاج الزراعي، بالاضافة إلى مشكلات تسعير للكهرباء للمزارع السمكية، في إطار المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي.

وطالب المهندس محمد جودة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بمراجعة تقديرات الضريبة العقارية على المزارع السمكية، التي وصفها بـ«الكارثة»، والتي تصل إلى 50 جنيها للمتر الواحد بمعدل 13 ألفا و600 جنيه للفدان، مشيرًا إلى أن هذه القيمة جاءت «اعتمادًا على تقديرات جزافية، بأن القيمة الإيجارية للفدان تصل إلى 280 ألف جنيه»، على الرغم من أن تأجيرها يكون بـ1000 جنيه للفدان الواحد من هيئة تنمية الثروة السمكية، ولا يحقق الفدان للصياد سوى 2000 جنيه فقط، بحسب قوله.

ولفت «جودة» إلى أن قانون الضريبة العقارية لا ينطبق على المزارع السمكية، حيث إنه استثنى الأراضي الزراعية، وذكر على سبيل الحصر تطبيق القانون على الأرض الفضاء، وهو أنه لا ينطبق على أراضي المزارع للسمكية حيث إنها تعد أراضي بور غير صالحة للزراعة وليست أرض فضاء، التي تندرج داخل الأحوزة العمرانية والكتلة السكنية، علمًا بأن أعلى عائد للاستزراع السمكي لا يزيد على 2000 جنيه.