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محلب: «كلنا عايزين نشمر وننزل نشتغل علشان بلدنا»

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رحب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمقترحات رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لمصر، قائلا: «هناك 180 شركة قدمت طلبات للاستثمار في ذلك، وحددنا 4 آلاف ميجاوات للمستثمرين».

وأضاف محلب، خلال لقائه بممثلي للجالية المصرية ورجال الأعمال المصريين بالإمارات، الخميس، أن كانت تعاني من مشكلة طاقة الصيف الماضي، لأن الطاقة المولدة كانت 27 ألف ميجاوات، وكانت هناك مشاكل كبيرة، واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بإنشاء 3 محطات جديدة بقدرة 3600 ميجاوات».

وتابع: «رأيت التميز والتنوع بالمنتج المصري بالإمارات، وكلنا عايزين نشمر وننزل نشتغل علشان بلدنا»، موضحا أن دبي مركز تجاري مع شرق آسيا وليس للخليج فقط.

وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت مستوى مصر من دولة بها مخاطر لدولة آمنة، فضلا عن أن البورصة المصريةحققت أعلى أرباح في العالم عام 2014.

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