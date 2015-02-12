القوات المسلحة تنتهي من تطوير أكبر حديقة ترفيهية لخدمة الأسرة والطفل

انتهت القوات المسلحة من تطوير حديقة الأسرة، أكبر حديقة ترفيهية وثقافية وخدمية لخدمة الأسرة والطفل والمساهمة في التنمية المجتمعية، على مساحة 95 فدان بطريق «مصر/السويس» الصحراوي.

وتهدف القوات المسلحة من إنشاء هذه الحديقة– التي صممت على غرار حديقة «العجائب» بباريس، حيث حضر مصصم الحديقة الفرنسية لمصر وخطط وأنشأ الصرح الكبير بطريق كيلو 26 طريق القاهرة السويس الصحراوي- إلى توفير بيئة للتعلم من خلال التجربة والاستكشاف والبحث والترفيه للطفل، وتقدم منهجًا مكملاً للتعليم الدراسي بالنسبة للأطفال من خلال توفير سبل جديدة لإثراء عقولهم بالمعلومة المفيدة.

تعود فكرة المشروع قبل 7 سنوات من خلال جمعية مصر الجديدة بالاشتراك مع بعض الوزارات المعنية منها الإسكان والزراعة والري والكهرباء، حيث قدمت الوزارات كل إمكانياتها لإنشاء هذه الحديقة، وعقب أحداث الانفلات الأمني في 2011، تم تدمير الحديقة وسرقة كافة محتوياتها، وأسندت الحديقة إلى وزارة الزراعة من أجل الحفاظ على المساحات الخضراء.

وفي يناير 2013، أصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، قرارًا جمهوريًا بإسناد الحديقة إلى وزارة الدفاع من أجل الحفاظ عليها وكلف جهاز مشروعات الخدمة العامة للقوات المسلحة بتولي مسؤولية إدارة الحديقة.

ومنذ ذلك التاريخ، قامت القوات المسلحة بالاستعانة بالضباط المتقاعدين وضباط الصف والقطاع المدني وذوي الخبرة، لدراسة وعلاج المشكلات القائمة بها وإصلاح الأعمال التالفة وإعادة ترميم المباني وإنشاء شبكة نظم ومعلومات متكاملة داخل الحديقة وإتمام أعمال الري واللوحات الاسترشادية وتشغيل المصاعد وأجهزة التكييف ودورات المياه، إلى جانب تشغيل الأبراج ومصاعدها ورصف الطريق الدائري الذي يقع بجوار الحديقة.

وتقع منشآت الحديقة على مساحة 9% فقط من إجمالي المساحة الكلية التي ارتفعت من 70 إلى 95 فدانا، لتصبح أكبر حديقة في مصر والشرق الأوسط تهتم بالأسرة والطفل، وتستقبل الحديقة 10 آلاف زائر في اليوم الواحد بإجمالى 3 ملايين زائر في العام وتسع البوابات لاستقبال 500 سيارة إلى جانب 50 أتوبيساً.

وتضم الحديقة مبنى للعلوم والتكنولوجيا «ديسكفري» يحتوى على 140 تجربة نظرية وعملية في مجالات الكمياء والفيزياء والفضاء والجيولوجيا والبيولوجيا لتعريف الأطفال على اكتشاف التجارب، ومبنى الحواس ومركز الفنون والتكنولوجيا به 6 ورش ومبنى الورشة الفنية وسينما ثلاثية والمسرح المفتوح ومسرح سمسم والمسرح الرومانى ومسرح البحيرة، ومتحف باسم «مصر عبر العصور» يتم من خلاله عرض التاريخ المصري لإمداد الزائر بالثقافة حول الدولة ومكانتها وتاريخها.

ويتواجد بالحديقة قطاران يتكون كل قطار من ثلاث عربات تستوعب 108 ركاب لكل قطار، لتستمتع برحلة داخل 5 محطات مجهزة، وتحتوي الحديقة أيضًا على العديد من المطاعم التي تناسب كافة الأذواق ومجمع مطاعم الفوت كورت الذي يشمل 6 مطاعم عالمية، وكافيتيريا للأسرة والشباب للوجبات الخفيفة.

وتضم الأنشطة الترفيهية للحديقة، منطقة الألعاب الثابتة، والقرية الترفيهية، والنهر السحري، وبرج البانوراما، أما الأنشطة البيئية فتشمل «سفاري الغزلان، سفارى الطيور، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بإجمالى 50400 متر مربع وبها أنواع نادرة من الأشجار إلى جانب حديقة».

كما يوجد بالحديقة تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتوفر عربات الجولف والأتوبيسات الكهربائية الخاصة بهم وأيضا يوجد سائقون للقيادة لكبار السن، وتشمل أيضًا مركزاً للإسعاف والعيادة الطبية وفريقاً طبياً على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات الطارئة.

ومن حيث التأمين، فإن الحديقة مزودة بـ59 كاميرا داخلية وخارجية للمراقبة.