مسؤولو هيئة موانئ دبي لـمحلب: هدفنا مصلحة مصر وشعبها

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته بقمة دبي الحكومية، مسؤولي هيئة موانئ دبي، الذين أكدوا التزامهم بالاستثمار في مصر، مضيفين: «هدفنا مصلحة مصر وشعبها».

وعرض مسؤولو الهيئة، خلال لقائهم بمحلب، الخميس، بعض المشكلات العالقة مع هيئة الموانئ المصرية، مطالبين بفتح حوار معهم لمناقشة مخططات تطوير هذه الموانئ.

وعلى الفور أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير النقل لبحث حل هذه المشكلات، ووضع جدول زمني لها.

واتفق الطرفان على أن يقوم مسؤولو هيئة موانئ دبي بزيارة القاهرة لحل الملفات العالقة، حيث أكد محلب «أننا كحكومة ملتزمون أيضًا بحل مشاكلكم».