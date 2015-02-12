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سفير روسيا: السيسي وبوتين يرتبطان بعلاقات ود واحترام

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وجه سيرجي كيربيتشينكو، سفير روسيا بالقاهرة، شكره العميق لمصر قيادة وشعبا، على نجاح زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير الروسي، في مؤتمر صحفي، الخميس، «يرجع الفضل لنجاح الزيارة للرئيس عبدالفتاح ، الذي يرتبط مع الرئيس بوتين بعلاقات ود واحترام وصداقة من الطرفين».

وأضاف أن هذه الزيارة تعد اللقاء الثالث بين الرئيسين في أقل من عام ونصف، حيث اجتمع القائدان مرتين في روسيا والثالثة في ، مؤكدة أن الوتيرة السريعة لهذه اللقاءات تدل على المسار الصحيح الذي تتقدم به العلاقات، والتعاون بين البلدين في المرحلة السريعة بالنسبة للمنطقة والعالم أجمع.

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