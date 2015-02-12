متهم في «خلية الماريوت» يعلن إخلاء سبيله بتدوينة: «I AM FREE»

أعلن باهر غراب، الصحفي المصري بقناة «الجزيرة» القطرية، وأحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، الخميس، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خروجه من محبسه.

وكتب «غراب»، الذي كان محكومًا بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، باللغة الإنجليزية على حسابه «I AM FREE».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عبر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 3 فبراير الجاري، سماحها لمحمد فهمي، الصحفي بقناة «الجزيرة» القطرية، أحد المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ليخرج «فهمي» من السجن، وقد سبق قرار الداخلية، صدور قرار آخر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن الصحفي الاسترالي المتهم في القضية نفسها، بيتر جريست، وترحيله إلى بلاده.