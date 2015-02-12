أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

متهم في «خلية الماريوت» يعلن إخلاء سبيله بتدوينة: «I AM FREE»

  • مصر
  • 23
Google+ Print

أعلن باهر غراب، الصحفي المصري بقناة «الجزيرة» القطرية، وأحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، الخميس، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خروجه من محبسه.

وكتب «غراب»، الذي كان محكومًا بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، باللغة الإنجليزية على حسابه «I AM FREE».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عبر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 3 فبراير الجاري، سماحها لمحمد فهمي، الصحفي بقناة «الجزيرة» القطرية، أحد المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ليخرج «فهمي» من السجن، وقد سبق قرار الداخلية، صدور قرار آخر عن الرئيس عبدالفتاح بالعفو عن الصحفي الاسترالي المتهم في القضية نفسها، بيتر جريست، وترحيله إلى بلاده.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»