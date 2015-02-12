وصول 500 سائح من جنسيات مختلفة لمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس 500 سائح من مختلف الجنسيات لزيارة الأماكن الاثرية بالقاهرة ومختلف المحافظات ، وقامت السلطات المختصة بالمطار بإنهاء اجراءات وصولهم حرصاً على تنشيط السياحة.

اوضح العميد مدحت امين مدير ادارة شرطة السياحة بمطار القاهرة ان المطار استقبل 350 سائحا روسيا وإنجليزية ويابانيان وتايوانيا وصلوا على رحلتين للخطوط القطرية والتركية، كما استقبل المطار 150 سائحا متعدد الجنسيات فى فوج اخر، مشيرا الى استمرار توافد السياح على المطار.

وأنهت شرطة السياحة اجراءات وصول الأفواج على الفور فى حضور مندوبين من شركات السياحة وتم نقلهم الى مقر إقامتهم بفنادق القاهرة عبر عدد من الاتوبيسات السياحية المجهزة التى اقلتهم من داخل مطار القاهرة.