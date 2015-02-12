«السفير الروسي : الإعلام المصري بالغ في تناول الاتفاق على إنشاء «محطة نووية» خلال زيارة «بوتين”

انتقد السفير الروسي في القاهرة، سيرجي كيربيتشينكو، تناول وسائل الإعلام المصرية لمشروع إنشاء المحطة النووية الجديدة، وقال “الإعلام المصري بالغ في تناول هذا الموضوع وصوًر للبعض أنه سيتم إنشاء المحطة في يوم وليلة”.

وقال كيربيتشينكو خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة اليوم، لعرض نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “زيارة بوتين لمصر تاريخية،وأكدت على مدى اتفاق البلدين حول العديد من القضايا، وكان لها نتائج ملموسة، أهمها الاتفاق على إطلاق مشروع بناء محطة نووية جديدة على أرض مصر”.

وأضاف السفير الروسي “نحن مازلنا في بداية الطريق، فالمشروع سيستغرق وقتًا طويلًا، وسيخضع لدراسات عديدة، كما أن هناك العديد من الاتفاقات الرسمية التي يجب إبرامها بين الدولتين قبل البدء في تنفيذه”.

وتوقع السفير الروسي بالقاهرة أن يكون هذا المشروع، لو تم تنفيذه، بمثابة إنجازًا كبير لمصر، قائلًا “إذا كانت قناة السويس بمثابة مشروع القرن الـ19 بالنسبة لمصر، ومشروع السد العالي بمثابة مشروع القرن الـ20، فإن هذه المحطة النووية ستكون بمثابة مشروع القرن الـ21″ حسب قوله.

وتقدم السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو، بالشكر للرأى العام والشعب المصرى والرئاسة على حفاوة استقبالهم للرئيس بوتين، خلال زيارته للقاهرة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا وصل إلى 5 مليارات دولار العام الماضى بزيادة 80% عن الوقت السابق، لافتا إلى أن روسيا لديها مشروع لزيادة التبادل التجارى لـ 10 مليارات دولار خلال الخمس السنوات المقبلة.

وأكد السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو، أن هناك تنسيقا دائما بين مصر وروسيا لمكافحة الإرهاب في المنطقة من خلال التعاون وتأهيل الكوادر العسكرية، قائلا “لا استبعد التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين فى ظل العلاقات الجيدة”.

وحول البندقية الأوتوماتيكية “كلاشنكوف”، التى أهداها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لنظيره المصرى، قال السفير الروسي ” الرئيس السيسى رجل عسكرى ويقدر هذا النوع من الهدايا جيداً”.