في 2015.. ميسي ونيمار > ريال مدريد

منذ بداية العام الجديد سجل نجمي برشلونة، ليونيل ميسي ونيمار، أهدافا أكثر من التي أحرزها فريق ريال مدريد بالكامل.

فلقد تمكن النجمان تسجيل 20 هدفا حتى الآن مقابل 17 مرة زار فيها ريال مدريد شباك خصومه في العام الجديد.

ميسي سجل الهدف الأول بالأمس ضد فياريال في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، ليصبح عدد أهدافه في العام الجديد 11 هدفا، في حين سجل النجم البرازيلي نيمار 9 أهداف حتى اللحظة في 2015.

الفريق الكاتالوني والذي بات قريبا من نهائي الكأس بعد الفوز 3-1 على فياريال، خاض مباراتين أكثر من ريال مدريد في العام الجديد وذلك بسبب خروج الأخير من ثمن نهائي البطولة على يد أتليتكو مدريد والذي ودع بدوره أمام برشلونة بعدها مباشرة.

وعلى عكس الدور الأول من الموسم، أصبح برشلونة يمتلك معدلا تهديفيا أفضل بكثير من ريال مدريد، إذ يبلغ متوسط أهدافه في اللقاء الواحد 3.25، مقابل 1.88 للفريق الملكي.

برشلونة يبتعد بنقطة واحدة حاليا عن ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، وسيخوض لقاءه القادم بالبطولة أمام ليفانتي يوم الأحد المقبل.