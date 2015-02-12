إنريكي: ميسي هو المتخصص الأول في ركلات الجزاء

أكد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أن نجم الفريق ليونيل ميسي هو المتخصص الأول في تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك بعد إهدار نيمار لركلة جزاء بالأمس أمام فياريال.

قائد منتخب البرازيل أضاع ركلة جزاء في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي حسمها برشلونة بنتيجة 3-1.

المدرب إنريكي صرح للصحفيين بعد المباراة أن اللاعبين لهم حرية الاختيار داخل الملعب فيما يتعلق بتنفيذ ركلات الجزاء.

قال صاحب الـ44 عاما للصحفيين:"لدينا قائمة بترتيب اللاعبين في تنفيذ ركلات الجزاء، ولكن هم يقررون بعد ذلك في الملعب".

وأضاف"ميسي هو الأول ثم نيمار، أنا متأكد أنهما تحدثا قبل تنفيذ نيمار للركلة".

نيمار والذي أتم عامه الـ23 الخميس الماضي، سجل حتى الآن 23 هدفا في 28 مباراة خاضها هذا الموسم مع البلوجرانا.