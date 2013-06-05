الاثنين.. "القاهرة للدراسات" يناقش "حرية تكوين الجمعيات" فى بنى سويف

يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محاضرة عامة حول الحق فى حرية التنظيم وتكوين الجمعيات، بقاعة المؤتمرات بمحافظة بنى سويف، وذلك يوم الاثنين 10 يونيو، الساعة السابعة مساءً.

يلقى المحاضرة المحامى والباحث القانونى بمركز القاهرة محمد الأنصارى، والذى سيلقى الضوء على مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدمة مؤخرًا من رئاسة الجمهورية لمجلس الشورى، وأسباب اعتراض الجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية عليها، ومدى مخالفتها للمعايير الدولية لحرية التنظيم.

وتناقش المحاضرة مفهوم حرية التنظيم والمشكلات التى تواجه المجتمع المدنى المصرى، سواء فى ظل القانون السارى حاليًا رقم 84 لسنة 2002، أو وفقًا لمقترحات القوانين محل النقاش حاليًا. كما تُلقى المحاضرة الضوء على المعايير الدولية لحرية التنظيم وأسس تكوين الجمعيات، ومدى توافق تلك المحددات الدولية مع الوضع فى مصر، وذلك فى ضوء التزامات مصر بما وقعت عليه من معاهدات دولية.