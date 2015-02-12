هل ساهمت عودة بيكيه في تحسن أداء برشلونة؟

مع وجود الثلاثي ليونيل ميسي، لويس سواريز، ونيمار، لا توجد مشكلة هجومية لبرشلونة، ولكن تحسن أداء الفريق الدفاعي بشكل ملفت للنظر في المباريات الأخيرة كان سببه عودة جيرارد بيكيه إلى مستواه المعهود مجددا.

المدافع الدولي الإسباني تخلص من المعاناة التي مر بها في الموسمين الأخيرين على صعيد الأداء الدفاعي، واستعاد مكانه أساسيا بعد الجلوس كثيرا على مقاعد البدلاء مع نهاية العام الماضي من قبل المدرب لويس إنريكي.

البلوجرانا استعاد صلابته الدفاعية مجددا والتي افتقدها منذ اعتزال المخضرم كارلس بويول، إذ اعترف بيكيه في وقت مبكر هذا الموسم أن مستواه لم يعد كما كان في السابق بالقول:"في الوقت الراهن أنا لست واحدا من أفضل المدافعين في العالم، العودة للقمة هو تحدي بالنسبة لي، على أن أقوم بذلك، ومع إنريكي أستطيع تحقيق ذلك الأمر".

بيكيه، أداؤه أصبح مذهلا في الأسابيع الأخيرة، وخاض لقاءا رائعا بالأمس أمام فياريال استطاع خلاله تسجيل هدف البلوجرانا الثالث، وهدفه الخامس هذا الموسم.

بعد المباراة سأله أحد الصحفيين، هل عدت من الأفضل في العالم مجددا؟، فأجاب بيكيه: "لست أنا من أقول هذا، ولكنني مرتاحا وأشعر بسعادة كبيرة".

وأثنى إنريكي على أداء مدافعه في المؤتمر الصحفي قائلا:"مساهمته كانت رائعة، طريقته في إخراج الكرة من المناطق الدفاعية ممتازة، هو لاعب حيوي في الفريق".

فقدان برشلونة لبيكيه في بداية الموسم أثر بالسلب على أداء الفريق سواء من ناحية نقل الكرة للثلث الهجومي، أو في الأداء الدفاعي، ولكن مع عودة الفريق لسابق عهده في قوة الأداء الدفاعي، أصبح برشلونة مؤمنا في الخلف بشكل أكبر عندما يتقدم العديد من لاعبيه لنصف ملعب الخصم.

بسبب تحسن الأداء الدفاعي للفريق بفضل بيكيه، برشلونة بات على بعد 180 دقيقة من أول لقب له منذ عام 2013، إذ سيلعب لقاء العودة أمام فياريال يوم 4 مارس المقبل وفي حال بلوغه المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا سيقابل الفائز من إسبانيول وأتليتك بلباو.