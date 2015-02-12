ماتيوس: أنشيلوتي أو مورينيو الأنسب لخلافة جوارديولا في بايرن

أكد النجم الألماني المعتزل لوثار ماتيوس أن فريق بايرن ميونيخ عليه انتداب كارلو أنشيلوتي أو جوزيه مورينيو في صيف 2016 من أجل تدريب الفريق إذا أتيح الأمر بعد رحيل المدرب الحالي بيب جوارديولا.

أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا سابقا يرى أن الثنائي مورينيو وأنشيلوتي، لا يوجد غيره على الصعيد الأوروبي من ناحية القدرات التدريبية الملائمة للفريق البافاري.

صاحب الـ53 عاما صرح لصحيفة (بيلد سبورت) الألمانية قائلا: "مثل يوب هاينكس ومن قبله لويس فان جال، جوارديولا مدرب عبقري أيضا".

وأضاف"كلهم كانوا مدربين ناجحين مع بايرن، لا يوجد مثلهم في الدوري الألماني".

وأردف"فقط مدربان يناسبان بايرن هما أنشيلوتي ومورينيو، يجب أن يوضعا بعين الاعتبار من أجل تدريب الفريق في 2016 إذا أتيح الأمر بالنسبة لهما".

وأتم"خواكيم لويف مرشح جيد أيضا إذا ترك المنتخب الألماني بعد يورو 2016".

يذكر أن عقد جوارديولا مع الفريق البافاري يمتد حتى صيف 2016، ولم يقم بتجديده حتى الآن.