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مدرب إيفرتون: إيفانوفيتش كان يجب أن يطرد

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مدرب إيفرتون: إيفانوفيتش كان يجب أن يطرد مدرب إيفرتون: إيفانوفيتش كان يجب أن يطرد

أكد روبرتو مارتينيز بعد خسارة فريقه إيفرتون بهدف نظيف أمام تشيلسي، أن برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب الأخير كان لابد من طرده في مباراة الأمس.

مارتينيز والذي فقد لاعبه جاريث باري بسبب الإنذار الثاني قبل النهاية بدقيقتين، تحدث بعد اللقاء عما قام به إيفانوفيتش تجاه لاعبه جيمس ماكارثي بعدما حسم الزرق المباراة بهدف سجله ويليان في الدقيقة 89.

قال مارتينيز عقب اللقاء لشبكة (بي بي سي):"سلوك إيفانوفيتش كان خاطئا، لقد قام بمسك ماكارثي من عنقه ودفعه بالرأس، وماكارثي لم يقم بأي ردة فعل تجاهه".

وأضاف"إذا طبقت القانون، هذه اللقطة تستحق بطاقة حمراء".

وأردف"في كل مرة يخسر لاعب تدخلا مع خصمه وكأن وزن العالم بأكمله قد وقع على كتفي الحكم، ووقتها يشعر أنه لا بد من اتخاذ قرارا تجاه ما حدث، إعطاء باري إنذار ثان بعد ردة فعل لاعبي تشيلسي أمرا محبطا للغاية".

واستدرك"لقد حاصروا الحكم في مشهد مؤسف، والهدف جاء تبعا لحالة الطرد".

تشيلسي عزز تصدره لجدول الدوري الإنجليزي عن طريق الفوز في المباراة رقم 18 بالبطولة، وحافظ على فارق النقاط السبع بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي.

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