أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النائب العام يقرر حظر النشر فى قضية مقتل شيماء الصباغ

Google+ Print
النائب العام يقرر حظر النشر فى قضية مقتل شيماء الصباغ النائب العام يقرر حظر النشر فى قضية مقتل شيماء الصباغ

هشام بركات النائب العام

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ وذلك بعدما تابعت النيابة العامة باستنكار شديد ما تداولته بعض  الوسائل الإعلامية المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامى من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة وبشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في واقعة مقتلها دون مراعاة التحقيقات التى تجريها والأدلة التى تجمع الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة لمبدأ سيادة القانون- وفقًا لما ذكره البيان-.

وأصدر المستشار هشام بركات النائب العام، صباح اليوم الخميس، قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل المعروفة إعلاميًا بمقتل المواطنة شيماء الصباغ في جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والأجنبية وجميع المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات وذلك لحين الإنتهاء من التحقيقات في تلك القضية عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام.

وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام على إختلاف أنواعها المذكورة ضرورة توخي الصدق والبدقة الفائقة فيما تنشرة من أخبار مراعاة للوطنت وحرصا على المصلحة العامة وحرصا على سيادة القانون وتحذر النيابة العامة من مخالفة القرار المشار إليه حتى لا يقع من يخالف ذلك تحت طائلة القانون.

وتم إخطار الاستاذ عصام الأمير رئيس غتحاد الإذاعة والتلفيزيون لتعيم خبر حظر النشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا