محافظ القاهرة: ضبط سيارات سرفيس الأقاليم المخالفة بميدان رمسيس وشوارع القاهرة

شدد جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، علي الإدارة العامة لمرور القاهرة والقائمين علي مواقف سرفيس الاقاليم بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة علي سيارات سرفيس الاقاليم ومنع وقوفها او تواجدها نهائيا في ميدان رمسيس ومحيطه والشوارع الرئيسية بالمحافظة وإلزام قائدي السيارات بخط السير والمواقف المخصصة لهم بموقف عبود وموقف العاشر وتطبيق القانون بحزم علي المخالفين.

وأصدر المحافظ تعليماته للواء مدير عام المواقف بتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع المرور ومن لهم حق الضبطية القضائية وضبط السيارات التي تقوم بالتحميل من خارج موقف عبود وخاصة بشوارع السبتية وشبرا وكلوت بيك والأزبكية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين.

يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة من المحافظة وأجهزتها لحل ازمة التكدس المروري وتنظيم سير السيارات بشوارع العاصمة طبقا للقانون حيث تعمل المحافظة علي حل الازمة المرورية بالقضاء علي المواقف العشوائية وعودة الانضباط للشارع بخلاف ما تبذله بتوسعة الشوارع وتخطيطها وإنشاء مسارات جديدة للحد من الزحام وإنشاء جراجات متعددة الطوابق لاستيعاب اكبر عدد من السيارات مما يودي الي السيولة المرورية اضافة الي انشاء مواقف خاصة بسيارات سرفيس .