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خطيبة محمد فهمي: الإفراج تم بتدخل الحكومة المصرية وكندا لم تفعل شيئًا

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خطيبة محمد فهمي: الإفراج تم بتدخل الحكومة المصرية وكندا لم تفعل شيئًا خطيبة محمد فهمي: الإفراج تم بتدخل الحكومة المصرية وكندا لم تفعل شيئًا

 

الصحفي المصري الكندي محمد فهمي

قالت، مروة عمارة خطيبة محمد فهمي  صحفي الجزيرة المتهم في خلية الماريوت، إن الافراج كانت بسبب تدخل المصرية ومع إن محمد كندي إلا أن كندا لم تفعل شئ، وفرحانة بالحكم ، وممكن أبيع كل ما معي لكي أدفع الكفالة.

وأضافت في تصريحات صحفية، نحن مصريين نحب ، وأشكر مصر، وأدعم .

كانت قد قررت المحكمة التاجيل لجلسة 23 فبراير للاطلاع و على النيابة لاعامة استدعاء ضابطي الامن الوطني و ارفاق الاحراز الخاصة بالاسطوانات المدمجة و ارفاق جميع تقارير الطبي الشرعي .. و اخلاء سبيل المتهم محمد فهمي بكفالة قدرها 250 الف جنيه و باخلاء سبيل باقي المتهيمن بضمان محل اقامتهم مع اتخاذ كافة الاحراز التدريبية الخاصة بمنع سفرهم خارج البلاد و عدم مغادرة موطنهم.

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