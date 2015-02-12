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طرح «سوفالدي» المصري بالأسواق خلال ساعات بسعر 1640 جنيه

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طرح «سوفالدي» المصري بالأسواق خلال ساعات بسعر 1640 جنيه طرح «سوفالدي» المصري بالأسواق خلال ساعات بسعر 1640 جنيه

سوفالدي

أعلن المركز المصري للحق في الدواء، الخميس، عن أنه سيتم خلال ساعات طرح شركتين محلييتين، للسوفالدى المصرى (الفيروباك) بالأسواق، وذلك بسعر يتراوح من 1640 إلى 2600 جنيه.

وقال المركز، في بيان له، إن 3 شركات أخرى سوف تقوم بطرح المثيل المصري خلال أيام قليلة بنفس الأسعار، لافتاً إلى أن هناك 19 شركة أصبحت تقوم بعملية الإنتاج بعد أن كانت 4 فقط.

وأكد المركز أن الشركات المصرية الـ 19راعت كافة الاشتراطات المطلوبة من ناحية الفاعلية والجودة، كما هى فى الدواء الأجنبى تماما، لافتاً إلى أن هذا شىء مشرف للصانعين المصريين، كما أن هذا يؤكد الحرص على حفظ كافة حقوق المرضى المصريين المصابين وإتاحة فرص الدواء لهم متساوية وبدون أى احتكارات تؤدى لانتهاك الحق فى الدواء.

وأوضح المركز أنه تدخل لدى رئيس الجمهورية لتجميد سعر السوفالدي الأجنبي، الذي سعّرته بـ14940 جنيهاً للعبوة، مؤكدًا أن الرئاسة استجابت وقامت بتجميد الأسعار نظرًا لارتفاعها، كما أعطت تعليمات لوزارة الصحة لفتح الباب أمام الشركات الجادة، وأن يكون السعر فى المتناول وهذا ماحدث، حيث استقبل المركز اتصالات من مجلس الوزراء تفيد بأنه سيتم تصنيع الأدوية بأرخص الأسعار حتى تلبى جميع الطلبات.

وكشف عن أنه تم توقيع 3 بروتوكولات لصالح مرضى فيروس سي، تتمثل في بروتوكول بضم سوفالدي مع ريبافيرين وانترفيرون لمدى 3 شهور بنسب نجاح 96%، والثاني سوفالدى مع ريبافيرين لمدة 6 شهور، والثالث للسوفالي مع أوليسيو لمدة 3 شهور بنسب نجاح 95%.

وأشار إلى أن هناك 3 بروتوكولات أخرى سيتم توقيعها تتمثل في سوفالدى مع دكلانزا، وهارفونى وفيكيركس.

وقال المركز إنه سوف يعقد مؤتمرا صحفياً عالمياً بالاشتراك مع جهات ومنظمات صحية عالمية يحضره المرضى الذين دخلوا مرحلة العلاج الثنائى بالمعاهد القومية، وظهرت نتائج التحاليل سلبية، حيث يتابع المركز 115مريض من 11محافظة، لإعلان الرأى العام بالنتائج النهائية، حيث من المقرر أن يحضره كبار أساتذة الكبد فى وأعضاء من اللجنة القومية للفيروسات الكبدية.

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