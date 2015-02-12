تأجيل قضية “خلية الماريوت” إلى 23 فبراير وإخلاء سبيل محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، اخلاء سبيل محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه وإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم ، والتأجيل إلى 23 فبراير.

حضر المتهمين، محمد فاضل فهمي وباهر غراب، وصهيب سيد، وخالد عبد الرحمن، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، وتم إيداعهم القفص الزجاجي، فيما تغيب متهمين هما بيتر جريس الأسترالي والذي تم ترحيلة إلى بلاده، كما شهدت الجلسة حضور إعلامى مكثف من قنوات فضائية مصرية وأجنبية كثيرة، ثم قامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة، وتبين أن محامي المتهمة نورا حسن البنا، قام بعمل إعادة لإجراءات القضية.

وتلت النيابة العامة في بداية الجلسة اسماء المتهمين وأمر إحالة المتهمين جميعا للجنايات، وطلب خالد أبو بكر محامي محمد فهمي فاضل من المحكمة، أن يخرج محمد فهمي للحديث للمحكمة، وأكد أن موكله أصيب بفيروس سي، جراء وضعه بالحبس، وطلب الإفراج عن موكله، وقدم للمحكمة حافظة مستندات تدل على مصداقية كلامه، وطلب سماع شهادة رئيس اللجنة المشكلة لفض الأحراز بالقضية قبل حكم أول درجة، وسماع شهادة الرائد بقطاع الأمن المركزي أحمد حسين، كما شكك أبو بكر، في طريقة فض الأحراز بمعرفة عضو اليسار بالهيئة السابقة، وقدم مستندًا يفيد بتنازل موكله عن الجنسية المصرية.