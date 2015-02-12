محمد فهمي: احتفلنا بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر.. وليس لي علاقة بالإخوان

واصل المتهم محمد فاضل فهمى، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا حديثه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، مؤكدًا أنه وباقي المتهمين ليس لهم اى علاقة بجماعة الإخوان، وهو ما يتفق مع سياق قرار محكمة النقض بقبول طعن المتهمين على الحكم الذى صدر ضدهم”أول درجة”، قائلاً: محكمة النقض اكدت انه لا ثمة دليلًا واحدًا على انتمائنا لجماعة الاخوان.

وتابع: منذ اول ثلاثة اشهر لى بالعمل بقناة الجزيرة ، طالبت بصحبة بيتر جريستى وباهر محمد من ادارة القناة عدم نشر اى تقارير لنا بقناة”الجزيرة مباشر مصر” ، رغم انها كانت مغلقة فى ذلك التوقيت بحكم من المحكمة الإدارية.

واختتم فهمى حديثه امام المحكمة قائلاً: استقبلنا خبر اغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر نهائياً بالإحتفال خلف القضبان.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.