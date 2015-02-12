الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: تكريك 56 مليون ونصف متر مكعب بقناة السويس الجديدة

قال اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة، إنه تم الانتهاء من حفر 195 مليون متر من الرمال وتكريك 65 مليون ونصف متر بطول القناة الجديدة البالغ 72 كيلوا متر.

وأوضح أن عدد الشركات العاملة بالمشروع، بلغ 154 شركة و28 ألف عامل بينها 70 شركة فى الإسماعيلية الجديدة التى وصفها بأنها أحدث مدينة فى العالم وتبلغ نسبة المبانى بها 20%وتضم كافة أشكال ونماذج البناء وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعلن من موقع الحفر بالقطاع الجنوبي وسحارة ترعة السلام التى يتم نقلها الان أسفل القناة الجديدة افتتاح الرئيس السيسي 14مشروعا قوميا تشمل طرق وبينة أساسية الاسبوع القادم في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ نسبة 27% من طرق منطقة القناة الجديدة.

وأوضح أن عمليات الحفر بالماء التى لجأت لها القوات المسلحة وفرت 10 مليون متر من الرمال المبللة بالماء مما وفر تكلفة التكريك التى تحصل عليها كراكات التحالف الدولي.

وجدد الوزير التزامه بتسليم المشروع فى موعده بأغسطس القادم، لافتًا إلى أن العمل يتم على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميًا.

وقال إنه تم حفر أساسات 340عمارة بالإسماعيلية الجديدة وصب خرسانة 61 عمارة بها، داعيًا الشركات المصرية العاملة فى الانشاءات إلى العمل بالإسماعيلية الجديدة.

وقال إن العمل بالانفاق بدأ وتم حفر المدخل الغربي لقطاع الانفاق بالمشروع بجنوب بورسعيد وجارى نقل ترعة السلام بما يضمن استمرار تدفق المياه للاراضى فى سيناء.