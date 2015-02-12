محافظ الغربية لممثلي النقابات العمالية: لن نتهاون أبدًا مع المضربين عن العمل

أعرب السيد سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، عن تضامنه مع كافة العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الحصول على حقوقهم المشروعة، مؤكدًا على استعداده للحوار معهم «مهما طالت مدة هذا الحوار» للوصول إلى الحلول الكفيلة لتحقيق مطالبهم. وفي الوقت نفسه رفض المحافظ سياسة الاضرابات والامتناع عن العمل «التي تضر بالمواطنين»، على حد قوله، مشيرا إلى أنه لن يتم التفاوض أو الحوار مع من يمتنع عن العمل إلا بعد الرجوع إلى العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وحضور اللواء طلعت عبدالحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد الصباغ، وكيل وزارة القوى العاملة، وعبد الفتاح إبراهيم، النقيب العام لعمال الغزل والنسيج، وممثلي النقابات العمالية على مستوى المحافظة، وذلك بهدف التعرف على المشاكل التي تواجه العاملين لوضع الحلول لها.

وأكد المحافظ على تواصله مع ممثلي النقابات كل على حدة لاستعراض المشكلات بشكل واف ومقترحات الحلول للتصدي لها.

وأعرب رؤساء النقابات عن سعادتهم للقاء المحافظ وأبدوا استعدادهم الكامل للتعاون من أجل تحقيق مصالح العاملين والمؤسسات التي ينتمون إليها من أجل زيادة الإنتاج.