«الشباب» تنفذ «التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات» في 6 محافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لها، ستنفذ برنامج التخطيط الاستراتيجي وكيفية إدارة الأزمات، في 6 محافظات، وذلك في الفترة من 8 فبراير إلى 10 إبريل المقبل.

ويهدف البرنامج، حسبما أفاد بيان صادر عن الوزارة، إلى تنمية مهارات الشباب في حل الأزمات وإدارتها من خلال بناء وتطوير الرؤية والرسالة الشخصية للشباب، والتمكن من وضع استراتيجية مستقبلية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر تنفيذ البرنامج خلال 12 دورة تدريبية ليستفيد منها 1920 شابا وفتاة من خلال مجموعة من المعسكرات في كل من مراكز التعليم المدني في «شكشوك بالفيوم، والتعليم المدني بسوهاج، والتعليم المدني بالأقصر، والمدينة الشبابية بشرم الشيخ، والمدينة الشبابية ببورسعيد، والمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية».