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أهالي دائرة «السادات» يشعلون النيران في بطاطين أحمد عز (فيديو)

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قال الإعلامي وائل الإبراشي أن المهندس أحمد عز المتقدم بأوراق ترشحه لإنتخابات البرلمان المقبلة،وزع ما أسماع «رشوة انتخابية» على أهالي مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية.

وشرح الابراشي خلال تقديمه لبرنامجه'' العاشرة مساءاً'' على فضائية '' دريم'' أمس الأربعاء، أن سيارات تابعة لأحمد عز وزعت بطاطين وكيماوي (أسمدة) لأهالي الدائرة الانتخابية، واذاع تقريرا مع مواطنين هاجموا، عضو الحزب الوطني السابق، وأتهموه بمحاولة إفساد الحياة السياسية من جديد، وأعلنوا «رفض تلك المساعدات الانتخابية، وقاموا بإشعال النيران بها، تعبيراً منهم لرفضه مرشحاً لهم في الانتخابات البرلمانية القادمة» حسب الإبراشي. الذي أكمل معلقا «إن مشهد إحراق النيران في هدايا عز يعد إشعالا للنار في كل الوجوه المستهلكة التي لا يمكن أن تشعرنا أننا نتجه إلى المستقبل» .

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