بيدرو ' مساعد جوزيه ' : الحادثة أصابتني بالصدمة والأمر أكبر من كرة القدم

حين وقعت مأساة ملعب بورسعيد في عام 2012 كان البرتغالي بيدرو بارني مونتيرو مدرباً مساعداً للأهلي مع مانويل جوزيه.. ذكريات مؤسفة استعادها البرتغالي هذا الأسبوع حين وقعت مأساة أخرى في ملعب الدفاع الجوي.

"أولاً أرجو نقل تعازي إلى نادي الزمالك وجماهيره".. هكذا بدأ بيدرو حديثه لـFilGoal.com.. "الأمر أصابني بالصدمة وأدرك جيداً حجم الكارثة.. قلبي معكم في هذه الأوقات الصعبة".

بيدرو يعتقد أن الأمر أكبر من كونه أزمة تتعلق بكرة القدم.. وأضاف "أعتقد أنه في كلا الحالتين، سواء في 2012 أو الآن كان الأمر مزيجاً من السياسة وكرة القدم.. الأمور اختلطت بينهما بسبب الشد والجذب الحادث في المجتمع".

المدرب البرتغالي تمنى أن تنتهتي الأمور سريعاً، وأن تعود كرة القدم لتصبح وسيلة للمتعة، وقال "يجب أن تكون الكمرة دافعا للاستمتاع، وليس للمزيد من المواقف المعقدة والعنيفة".

وأردف بيدرو "أعتقد أنها ليست مشكلة كروية وإنما أزمة مجتمع.. حين يتم حل المشكلات السياسية والمجتمعية ستحل المشكلات الكروية أيضاً".

واختتم البرتغالي "من كل قلبي أتمنى أن يأتي هذا اليوم قريباً.. أكرر العزاء وأتمنى أن تكون هذه آخر حادثة في الملاعب المصرية".