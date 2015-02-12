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مصر تتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا والجزائر تحتفظ بعرش إفريقيا

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مصر تتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا والجزائر تحتفظ بعرش إفريقيا مصر تتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا والجزائر تحتفظ بعرش إفريقيا

قفز المصري 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر فبراير ليحتل المركز الـ57.

وكان المنتخب المصري قد حل بالمركز الـ60 في تصنيف الفيفا لشهر يناير.

واحتل المنتخب المصري المركز الـ15 إفريقيا إذ شهدت منتخبات القارة السمراء تقدما كبيرا بسبب كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت يوم الأحد الماضي.

وواصل المنتخب الجزائري تصدره للمنتخبات الإفريقية والعربية إذ احتل المركز الـ18 يليه كوت ديفوار بطل إفريقيا في المركز الـ20 ثم غانا 25 وتونس 26 والرأس الأخضر 35.

وعربيا حل المنتخب الإماراتي خلف الجزائر وتونس ومصر إذ قفز 14 مركزا دفعة واحدة بعد تحقيقه للمركز الثالث في كأس الأمم الآسيوية ليحتل المركز الـ66.

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