أحمد مرتضى: إدارة الزمالك لا علاقة لها بالقفص الحديدي .. والمسؤولية على هؤلاء

أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي أنه لا تقع أي مسؤولية جنائية على مجلسه بعد كارثة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 مشجعا.

وفقد 22 مشجعا زمالكاويا أرواحهم قبيل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي بالجولة 20 للدوري المصري يوم الأحد الماضي.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "علينا مسؤولية إدارية فقط، وليست جنائية .. الزمالك يؤجل الاستاد بكل تجهيزاته، ولكن القفص الحديدي ليس لنا علاقة به".

وكانت قوات الشرطة قد وضعت قفصا حديديا لمرور الجماهير قبل الدخول للاستاد، ولكنه إنهار على المشجعين.

وأضاف "مرتضى منصور (رئيس النادي) لا تقع عليه مسؤولية تخص التذاكر فقد طرحناها للأسواق ولم يتم بيع ما يقرب من 2000 تذكرة".

وتابع "المسؤولية على من دعا للتجمع رغم عدم حصولهم على تذاكر وتسبب في مقتل حتى من حملوا التذاكر".