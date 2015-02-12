وزير العدل يلتقي وفد من الأطباء الشرعيين الألمان لتبادل الخبرات

التقى المستشار محفوظ صابر وزير العدل اليوم الخميس، بالسفير الآلماني بالقاهرة ووفد من الأطباء الشرعيين من معهد ” شارتيه ” في برلين.

وجاء على رأس وفد الاطباء الشرعيين الدكتور مايكل سوكس الطبيب الشرعي بالمعهد، والدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي،والمستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل للطب الشرعي والخبراء.

وتناول اللقاء تقييم مشروع التعاون بين مصلحة الطب الشرعي المصرية ومعهد الطب الشرعي “شارتيه” ببرلين في ألمانيا، بناءً على معاهدة تمت بين وزارتي الخارجية المصرية والآلمانية للتحول الديمقراطي والتي تسمى”إعلان برلين “.

وتهدف المعاهدة إلى تبادل الخبرات المصرية والالمانية، وإرسال بعثات تدريبية من الآطباء الشرعيين المصريين إلى ألمانيا للتعرف والإلمام بكل ماهو جديد في مجال الطب الشرعي بإلمانيا، وتدريبهم على الآجهزة الحديثة والمتطورة بها، بالإضافة إلى إجراء أبحاث مشتركة بين الجانبين المصري والآلماني بشأن تطوير الطب الشرعي