الحوثيون: إغلاق السفارات في صنعاء غير مبرر

اعتبر مسلحو جماعة «أنصار الله» الشيعية، الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء، أن إغلاق السفارات الغربية في العاصمة اليمنية «غير مبرر» مؤكدين في نفس الوقت استعدادهم لإعادة المركبات الأمريكية، التي استولوا عليها للأمم المتحدة.

وقال حسين العزي، مسؤول العلاقات الخارجية في «أنصار الله»، إن «القرارات التي اتخذتها بعض الدول الغربية بإغلاق سفاراتها في صنعاء غير مبررة على الإطلاق».

وتابع العزي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية: «هذه القرارات تندرج فقط في سياق الضغط على شعبنا في ما صنعه من تحولات عظيمة على طريق عزته وكرامته وسيادته واستقلاله وامتلاك قراره السياسي».

ورفض المسؤول الحوثي اعتبار السيطرة على المركبات التي تركها الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في المطار استيلاء عليها، وقال: «كان من الطبيعي أن يتركوا سياراتهم لأن حقائبهم وطائراتهم لا تتسع لها ومن الطبيعي جدا أن تعمل سلطات المطار على حفظها وحمايتها خصوصا بعد أن ظهرت مؤشرات الاختلاف والطمع حولها بين بعض سائقيها ممن هم عاملون وموظفون محليون لدى السفارة نفسها»، وأضاف: «سلطات مطار صنعاء جاهزة لتسليم هذه السيارات لأي جهة موثوقة كمكتب الأمم المتحدة».

ويسيطر الحوثيون على مطار صنعاء منذ أشهر.