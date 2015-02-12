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«عشري»: صرف 10% علاوة خاصة لـ 185 عاملاً بفندق بمرسى علم

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نجحت وزارة القوى العاملة والهجرة في جلسات التفاوض الجماعي بين النقابة العامة للسياحة والفنادق وإدارة شركة «إيجيبت مارين» المالكة لفندق بلوريف مرسي علم في حل النزاع وديًا بصرف العلاوة الخاصة لعام 2014 لـ185 عاملاً بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني وبأثر رجعي من أول ديسمبر الماضي.

والتزمت شركة «إيجيبت مارين» بصرف العلاوة الخاصة لعام 2015 فور إقرارها للعاملين بالقطاع الخاص.

وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الاتفاق والتسوية جاءت بالطرق الودية، وبعد بذل كافة الجهود بعد أن كانت الشركة تطلب إعفائها من صرف العلاوة نظرًا لظروفها المالية والاقتصادية التي يمر بها قطاع السياحة في ، مما أدى إلى تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الأجور الشهرية للعاملين بها.

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