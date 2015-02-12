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وزير الأوقاف يعتمد مكافآت الخطباء لشهر يناير

  • مصر
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مستحقات جميع خطباء المكافأة لشهر يناير 2015، ووجه بسرعة اتخاذ إجراءات الصرف.

كما تنطلق قافلة دعوية وتموينية، الجمعة، برئاسة الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وإبراهيم العسقلاني، وكيل وزارة بالقاهرة، إلى منطقة دار السلام والقاهرة القديمة، كما سيتم افتتاح مسجد الإخلاص، ويؤدي خطبة الجمعة بالمسجد الشيخ جابر طايع ، وينتشر بقية أعضاء القافلة بمساجد منطقة دار السلام بالقاهرة .

وتأتي هذه القوافل، في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الأوقاف والتموين، لتحقيق الأمن الفكري و التكافل الاجتماعي من خلال التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة.

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